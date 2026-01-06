Імпорт російської нафти до Індії у січні може різко впасти – ЗМІ

Компанія Reliance Industries заявила, що не очікує поставок російської сирої нафти у січні.

«Нафтопереробний завод Reliance Industries у Джамнагарі не отримував жодного вантажу російської нафти на свій нафтопереробний завод приблизно за останні три тижні та не очікує жодних поставок російської сирої нафти в січні», – йдеться у заяві Reliance, опублікованій у соцмережі X.

У заяві спростовано повідомлення ЗМІ минулого тижня про те, що три судна, завантажені російською нафтою, прямували до нафтопереробного заводу Reliance у Джамнагарі.

Як пише агенція Reuters, відсутність поставок Reliance Industries може різко скоротити імпорт російської нафти до Індії протягом місяця до найнижчого рівня за останні роки.

Заява Reliance – оператора найбільшого у світі нафтопереробного комплексу та найбільшого індійського покупця російської сирої нафти минулого року – з’явилася після того, як президент США Дональд Трамп у неділю попередив, що США можуть ще більше підвищити імпортні тарифи на Індію через закупівлі російської нафти.

Індія стала найбільшим покупцем російської морської сирої нафти зі знижкою після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Історично Індія не була значним імпортером російської сирої нафти, більше залежачи від Близького Сходу. Це змінилося у 2022 році після вторгнення Росії в Україну та встановлення країнами «Групою семи» ліміту ціни в 60 доларів за барель, метою якого було обмежити доходи Кремля від нафти. Індія уникає санкційної США сирої нафти з Ірану та Венесуели, але російські вантажі були дозволені та порівняно недорогі, тому закупівлі різко зросли.