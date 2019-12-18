Верховний суд Індії у січні розгляне справу про конституційність нового закону про громадянство

Верховний суд Індії 18 грудня повідомив, що в січні розгляне справу щодо конституційності нового закону про громадянство, який викликав масові протести по всій країні.

Водночас, за повідомленнями ЗМІ, 18 грудня влада Індії заборонила проведення мітингів у столиці країни Нью-Делі і запровадила комендантську годину в північно-східному штаті Ассам.

11 грудня парламент Індії ухвалив закон, який надає право громадянства нелегальним іммігрантам – немусульманам з переважно мусульманських Афганістану, Бангладеш і Пакистану. Закон надає право громадянства буддистам, християнам, індуїстам, джайдам, парсам та сикхистам, які покинули ці три країни до 2015 року.

Критики закону стверджують, що він – дискримінаційний. Влада каже, що закон дасть прихисток людям, які втекли від релігійних «переслідувань».