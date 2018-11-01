Авіакатастрофа у Індонезії: дайвери знайшли бортовий самописець

В Індонезії дайвери знайшли чорну скриньку Boeing 737 MAX, який розбився 29 жовтня.

Бортовий самописець був на дні моря приблизно за 500 метрів від місця, де зник сигнал літака.

За словами слідчих, попередній звіт про аварію мають оприлюднити протягом місяця, однак для підведення остаточних висновків стосовно катастрофи знадобляться місяці.

Пасажирський літак Boeing 737 MAX зі 189 людьми на борту 29 жовтня впав у море неподалік від острова Суматра. За цими даними, літак авіакомпанії Lion Air виконував внутрішній рейс, він летів зі столиці Джакарти в місто Пангкал-Пінанг.

Українські дипломати з’ясували, що громадян України не було на борту літака