У столиці Індонезії через повінь загинули понад 50 людей

У столиці Індонезії Джакарті внаслідок зсувів ґрунту та повені загинули щонайменше 53 людини. Про це 4 січня повідомила місцева влада.

Рятувальники продовжують пошуки людей, які могли опинитися під тоннами бруду. Роботи ускладнює погана погода, перебої з подачею електроенергії та небезпечна місцевість.

Через стихію близько 400 тисяч жителів вирушили до тимчасових притулків.

Нинішню повінь вже назвали найсильнішою за десятиліття у цій країні, тоді як за прогнозами сильні дощі у найближчі дні не припиняться.