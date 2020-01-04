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04 січня 2020, Київ 15:26
Новини | Міжнародні

У столиці Індонезії через повінь загинули понад 50 людей

Внаслідок зсувів та повені загинули щонайменше 53 людини

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У столиці Індонезії Джакарті внаслідок зсувів ґрунту та повені загинули щонайменше 53 людини. Про це 4 січня повідомила місцева влада.

Рятувальники продовжують пошуки людей, які могли опинитися під тоннами бруду. Роботи ускладнює погана погода, перебої з подачею електроенергії та небезпечна місцевість.

Через стихію близько 400 тисяч жителів вирушили до тимчасових притулків.

Нинішню повінь вже назвали найсильнішою за десятиліття у цій країні, тоді як за прогнозами сильні дощі у найближчі дні не припиняться.

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