Влада Індонезії повідомила про виявлення сигналу бортових самописців зниклого літака

Влада Індонезії заявила 10 січня про виявлення сигналу чорних ящиків літака Sriwijaya Air, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти.

Пасажирський літак «Боїнг 737-500» пропав з екранів радарів через чотири хвилини після зльоту з Джакарти 9 січня.

Після того, як гідролокатор виявив сигнал з літака, індонезійські офіційні особи заявили, що військові водолази помітили частини уламків літака в Яванському морі на глибині близько 25 метрів.

Під час пошукової операції були виявлені рештки людських тіл та частини літака.

Міністерство транспорту Індонезії повідомляло, що зв’язок із літаком втратили близько 14:40 за місцевим часом (близько 9:40 за Києвом). Літак прямував зі столиці Джакарти до міста Понтіанак на острові Борнео. За даними ЗМІ, на борту було 62 людини.

За даними сайту відстежування польотів літаків FlightRadar24, лайнер через кілька хвилин після злету з аеропорту Джакарти раптово втратив висоту, перебуваючи над морем, і зник.

Згодом у водах на північ від Джакарти знайшли ймовірні уламки літака.