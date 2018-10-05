Число жертв стихії в Індонезії зросло до 1558

Число жертв землетрусу і цунамі в Індонезії зросло до 1558, заявили в агентстві з надзвичайних ситуацій цієї країни.

У відомстві додали, що продовжують отримувати міжнародну допомогу, але через руйнування поки не можуть доставити її всім, хто потребує. Літаки з гуманітарним вантажем до Індонезії надіслали 11 країн.

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Землетрус магнітудою 7,5 стався 28 вересня поруч із містом Палу. Слідом за поштовхом місто, де проживає близько 350 тисяч людей, накрила шестиметрова хвиля цунамі.

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За даними Червоного Хреста, від стихії постраждали загалом понад 1,6 мільйона людей.