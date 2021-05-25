Європейський інвестбанк надасть Україні 7 млн євро гранту на інфраструктуру – міністерство

Європейський інвестиційний банк надасть Україні 7 мільйонів євро гранту на інфраструктурні проєкти, повідомило Міністерству розвитку громад та територій України.

Міністр Олексій Чернишов заявив, що підписаний грант у 7 млн євро сприятиме реалізації нової кредитної угоди – Програми відновлення в Україні – відповідно до провідних міжнародних підходів та інтересів українських громад.

За кошти Програми відновлення профінансують кілька сотень малих і середніх проєктів на муніципальному рівні. Йдеться про відновлення соціальної інфраструктури, поліпшення комунальних послуг, ремонт пошкоджених адміністративних будівель та ключової соціальної інфраструктури (включно з лікарнями, школами, дитячими садками, спортивними об’єктами).