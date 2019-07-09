Соціальна мережа Instagram вирішила подбати про захист користувачів від образ

Соціальна мережа Instagram запроваджує нові функції для боротьби з цькуванням та образами в інтернеті, йдеться на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, функція на основі штучного інтелекту попереджає користувача, що коментар, який він збирається залишити під чужим записом, може бути сприйнятий як образливий. Тестування показало, що це часом спонукає людей до скасування публікації чи використати щось «менш образливе».

Також в Instagram передбачили функцію, що дозволить користувачеві обмежити «образливі» коментарі. Їх бачитимуть винятково ті, хто їх написав. Заблоковані користувачем особи також не зможуть побачити, коли він був в мережі і чи прочитав приватні повідомлення.

Instagram – соціальна мережа, що базується на обміні фотографіями, дозволяє користувачам робити фотографії, застосовувати до них фільтри, а також поширювати їх. Щонайменше мільярд людей по всьому світу є користувачами цієї соціальної мережі, заснованої у 2010 році.