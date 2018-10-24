Інститут нацпам’яті: для стримування агресії «русского міра» потрібен окремий закон

Український інститут національної пам’яті заявляє, що законодавче оформлення стримувальних механізмів проти загроз «русского міра» у формі змін до закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів і заборону пропаганди їхньої символіки» є недоречним, і виступає за розробку окремого законопроекту.

Так в УІНП відреагували на два зареєстровані в парламенті проекти закону про засудження і заборону пропаганди «русского міра». В Інституті заявили, що підтримують мету цих законопроектів, але зазначають, що вони не повністю відповідають заявленим авторами цілям і можуть спричинити розбалансування декомунізаційного закону.

«Обидва законопроекти є недоречною модифікацією закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» і не вирішують завдань, поставлених їхніми авторами в пояснювальних записках, не дають юридично конкретних визначень «русскому міру», не прописують реальних механізмів боротьби з пропагандою чи символікою Росії та ОРДЛО. Натомість правки несуть загрозу розбалансування чинного закону, спричинять негативну реакцію з боку Європейського союзу та Венеційської комісії, дадуть критикам декомунізації аргументи для публічних атак на закон», – заявив голова інституту Володимир В’ятрович.

За його словами, Інститут готовий взяти участь у підготовці документу.

Вказані законопроекти внесені на розгляд Верховної Ради у вересні і жовтні.

Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.

У лютому 2018 року директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що декомунізація в Україні фактично завершена.