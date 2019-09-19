Голова МОЗ: підписала наказ про проведення аудиту в Національному інституті раку

Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька повідомила, що підписала наказ про проведення позапланового аудиту в Національному інституті раку.

«У минулу суботу мала зустріч із журналісткою Яніною Соколовою, яка однією з перших повідомила про конфлікт в інституті. Дякую за відвертість та багато додаткової інформації, що знадобиться при аудиті. Вона відчула лікування в інституті на собі. Далі я отримала повідомлення від СБУ та доповідну від МВС. І, як більшість українців, побачила «кіно». Жахливе і принизливе для всієї медичної спільноти», – написала Скалецька.

Вона розповіла, що чекає докладний звіт аудиторів до 8 жовтня.

Увечері 16 серпня Національна поліція повідомила про обшуки в приміщеннях Національного інституту раку. За даними поліцейських, медики установи отримали хабарі від громадян, які лікуються від онкологічних захворювань, а також від підприємств – за перемогу в конкурсних торгах. Хабарі зокрема нібито вимагали за надання пацієнтам ліків, які мають видаватися безоплатно.

Національний інститут раку заперечив дані поліції щодо хабарів за перемогу в торгах.

17 вересня прокуратура Києва повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інститут раку та лікарю-онкологу. Їх звинувачують у заволодінні коштами онкохворих громадян.