В Національному інституті раку заперечують дані поліції щодо хабарів за перемогу в торгах

Національний інститут раку прокоментував обшуки та повідомлення про корупцію в закладі, оприлюднені раніше Національною поліцією.

«Інформація, розміщена на сайті Національної поліції щодо «вимагання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання за перемогу у процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб Інституту раку та суму «відкатів» за перемогу у тендері 15-20 % від загальної вартості укладених угод», є спотвореною та не відповідає реальним обставинам кримінального провадження», – заявили в медичній установі.

Водночас у закладі визнали, що 16 серпня слідчі та оперативні працівники поліції провели обшуки в його приміщенням в рамках відкритого кримінального провадження щодо головного лікаря Інституту (за даними сайту, це наразі онколог Андрій Безносенко), його заступників та інших службовців.

Згідно з твердженням медичного закладу, адміністрація та колектив «всіляко сприяють правоохоронцям під час проведення слідчих дій».

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«На даний час триває службова перевірка уповноваженим з антикорупційної діяльності НІР фактів можливого зловживання службовим становищем посадових осіб інституту та досудове розслідування, яке як відомо має свою таємницю. Зазначені факти порушень мають бути обґрунтованими, об’єктивними та достатніми для прийняття кадрових рішень Адміністрацією закладу, у чіткій відповідності до норм діючого законодавства», – стверджують у відомстві.

Водночас у НІР не прокоментували твердження правоохоронців щодо хабарів, які лікарі нібито отримували за надання пацієнтам формально безоплатних ліків.

17 серпня Міністерство охорони здоров’я заявило про готовність до співпраці з поліцією у розслідуванні ймовірних корупційних правопорушень в Національному інституті раку.

Увечері 16 серпня Національна поліція повідомила про обшуки в приміщеннях Національного інституту раку. За даними поліцейських, медики установи отримали хабарі від громадян, які лікуються від онкологічних захворювань, а також від підприємств – за перемогу в конкурсних торгах. Хабарі зокрема нібито вимагали за надання пацієнтам ліків, які мають видаватися безоплатно.