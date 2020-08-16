Тренер «Шахтаря» про гру з «Інтером»: впевнений, що ми цілковито готові до матчу

Головний тренер донецького «Шахтаря» Луїш Каштру висловив впевненість у готовності своєї команди до матчу півфіналу Ліги Європи з міланським «Інтером» з Італії.

Водночас під час передматчевої пресконференції він визнав, що «попереду дуже непроста гра», оскільки в тренера «Інтера» Антоніо Конте «надзвичайно цікава динаміка, складна і в атаці, і в обороні, і в переходах між фазами, і в тактичних схемах».

«Спокій – це наша ДНК, наша складова. Часто, коли йдеться про ДНК клубів, говорять про стиль гри, про те, що команда демонструє на полі. Однак не тільки: за його межами це спокій, упевненість, яку ми несемо із собою, також є нашою складовою. Дуже важливо завтра розвивати власну ідею гри, не відходити далеко від наших принципів, демонструвати знов-таки свою ДНК на полі. І я впевнений, що ми цілковито готові до матчу», – заявив Каштру.

«Шахтар» зустрінеться з «Інтером» 17 серпня в німецькому Дюсельдорфі. В іншому півфіналі іспанська «Севілья» зіграє з англійським «Манчестер Юнайтед».