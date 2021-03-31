Оголошено довгий список міжнародного «Букера»

У вівторок, 30 березня, журі міжнародної Букерівської премії оголосили довгий список номінантів.
До нього увійшли:
- Кан Сюе «Я живу в нетрях» («I Live in the Slums»);
- Девід Діоп «Вночі вся кров чорна» («At Night All Blood is Black»);
- Нанв Еквтимішвілі «Грушеве поле» («The Pear Field»);
- Маріана Енрікес «Небезпека куріння в ліжку» («The Dangers of Smoking in Bed»);
- Бенджамін Лабатут «Коли ми перестаємо розуміти світ» («When We Cease to Understand the World»);
- Нґоу ва Тіонґо «Ідеальна дев’ятка: Епічна Гікую та Мумбі» («The Perfect Nine: The Epic Gikuyu and Mumbi»);
- Ольга Равн «Співробітники» («The Employees»);
- Яап Роббен «Літній брат» («Summer Brother»);
- Джудіт Шаланскі «Облік втрат» («An Inventory of Losses»);
- Аданія Шиблі «Незначні деталі» («Minor Detail»);
- Марія Степанова «На згадку про пам’ять» («In Memory of Memory»);
- Анджей Тічі «Убогість» («Wretchedness»);
- Ерік Вуйяр «Війна бідних» («The War of the Poor»).
Короткий список премії буде оголошено 22 квітня 2021 року, а переможця – 2 червня.
Минулого року переможцем міжнародного «Букера» стала голландська письменниця Маріке Лукас Ріневелд з романом «Дискомфорт вечора».
Міжнародну Букерівську премію вручають з 2005 року авторам, твори яких були перекладені англійською мовою і опубліковані в Сполученому Королівстві та Ірландії. До 2015 року переможців оголошували один раз на два роки, потім – щороку.
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