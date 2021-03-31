Оголошено довгий список міжнародного «Букера»

У вівторок, 30 березня, журі міжнародної Букерівської премії оголосили довгий список номінантів.

До нього увійшли:

Кан Сюе «Я живу в нетрях» («I Live in the Slums»);

Девід Діоп «Вночі вся кров чорна» («At Night All Blood is Black»);

Нанв Еквтимішвілі «Грушеве поле» («The Pear Field»);

Маріана Енрікес «Небезпека куріння в ліжку» («The Dangers of Smoking in Bed»);

Бенджамін Лабатут «Коли ми перестаємо розуміти світ» («When We Cease to Understand the World»);

Нґоу ва Тіонґо «Ідеальна дев’ятка: Епічна Гікую та Мумбі» («The Perfect Nine: The Epic Gikuyu and Mumbi»);

Ольга Равн «Співробітники» («The Employees»);

Яап Роббен «Літній брат» («Summer Brother»);

Джудіт Шаланскі «Облік втрат» («An Inventory of Losses»);

Аданія Шиблі «Незначні деталі» («Minor Detail»);

Марія Степанова «На згадку про пам’ять» («In Memory of Memory»);

Анджей Тічі «Убогість» («Wretchedness»);

Ерік Вуйяр «Війна бідних» («The War of the Poor»).

Короткий список премії буде оголошено 22 квітня 2021 року, а переможця – 2 червня.

Минулого року переможцем міжнародного «Букера» стала голландська письменниця Маріке Лукас Ріневелд з романом «Дискомфорт вечора».

Міжнародну Букерівську премію вручають з 2005 року авторам, твори яких були перекладені англійською мовою і опубліковані в Сполученому Королівстві та Ірландії. До 2015 року переможців оголошували один раз на два роки, потім – щороку.