Інтернет 4G тепер доступний майже на всіх станціях метро Києва – Мінцифри

Інтернет 4G тепер доступний майже на всіх станціях метро Києва, повідомило Міністерство цифрової трансформації України. Мережі немає лише на станції «Теремки».

«Сьогодні «Київстар», «Vodafone Україна» та «lifecell» запустили 4G одразу на 23 станціях київського метро. Залишається тільки станція «Теремки», на якій 4G з’явиться до кінця грудня. Ця станція нова, і її підключення потребує більше часу», – розповіли в Мінцифри.

Таким чином, мережа доступна на 45 із 46 станцій київського метро.

4G-зв’язок з’явився в київському метро на початку березня. Тоді мережа запрацювала лише на станції «Академмістечко».