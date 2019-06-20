Китай: колишній глава Інтерполу визнав, що брав хабарі

Суд у китайському місті Тяньцзінь заявив, що колишній президент Інтерполу Мен Хунвей зізнався в отриманні хабарів на суму понад 2 мільйони доларів і висловив жаль з приводу цього злочину.

Заяву із зізнанням Хунвей зачитав на засіданні суду 20 червня. Повідомляється, що Мен Хунвей, який є громадянином Китаю, буде засуджений, втім коли оголосять вирок наразі невідомо. Суд вважає, що Мен зловживав своїми посадами, в тому числі, як заступник міністра громадської безпеки та начальник морської поліції, отримуючи грошові винагороди.

Про зникнення обраного в 2016 році головою Інтерполу Мен Хунвея стало відомо 25 вересня 2018 року, коли він поїхав з французького міста Ліон, де розташована штаб-квартира Інтерполу, до Китаю. 7 жовтня того ж року головна антикорупційна структура Китаю, Державна контрольна комісія, заявила, що Мен «перебуває під слідством за підозрою в порушенні закону». До Інтерполу надійшла заява про його відставку.

Інтерпол – міжнародна правоохоронна організація зі штаб-квартирою у французькому Ліоні, країни-учасники якої можуть допомагати партнерам затримувати підозрюваних на своїй території.