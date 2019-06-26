Reuters: великі фінансисти вимагають термінових заходів у боротьбі з потеплінням

Агентство Reuters повідомляє про відкритий лист групи великих інвесторів, які керують капіталами в обсязі понад 34 трильйони доларів, до лідерів 20-ти найбільших економік світу з вимогою негайно вжити заходів для боротьби зі зміною клімату.

Лист підписаний 477 інвесторами, що представляють майже половину світового інвестиційного капіталу із зверненням про «невідкладність рішучих дій» в боротьбі з наслідками зміни клімату для досягнення цілей Паризької угоди ООН з клімату.

У 2015 році майже 200 країн домовилися в Парижі про заходи, які повинні зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу і утримати підвищення глобальної середньої температури на рівні не вище 2 градусів Цельсія в порівнянні з доіндустріальним періодом (до 1760 року).

Лист надійшов напередодні саміту двадцяти країн 28-29 червня в Японії. У листі урядам рекомендується строго дотримуватися поставлених цілей в рамках Паризького угоди до 2020 року, припинити субсидування добування вугілля та іншого палива з метою виробництва електроенергії і поліпшити фінансову звітність, пов’язану зі зміною клімату.

Перша трійка країн, що використовують найбільшу кількість вугілля для виробництва електроенергії - це Китай, Індія і США. Росія – на шостому місці, замикає десятку Казахстан.

Серед підписантів листа інвесторів відсутні два найбільших інвестиційних форнди – американські BlackRock і Vanguard.

За підрахунками ООН, обмеження зростання температур до 1,5 градусів Цельсія обійдеться не менш ніж у 830 мільярди доларів на рік, однак ООН підкреслює, що вартість бездіяльності буде набагато вищою.