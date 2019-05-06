1 мільйон видів рослин, тварин і комах перебувають під загрозою зникнення – вчені

«Безпрецедентний» 1 мільйон видів живих організмів на планеті нині перебувають під загрозою зникнення, повідомили вчені у доповіді «Глобальна оцінка» 6 травня, схваленому 130 країнами, включаючи США, Росію і Китай.

У доповіді науковці роблять висновок, що тільки ретельний перегляд глобальної економічної та фінансової системи може вивести екосистеми, які мають життєво важливе значення для майбутнього людських спільнот в світі, із перебування на межі знищення.

Сучасна цивілізація, домагаючись економічного зростання, спричиняє зміни клімату, що є, в основному, однією із ключових причин завдання природі шкоди, вказують експерти.

У доповіді йдеться, що із восьми мільйонів видів рослин, комах і тварин, що існують на Землі, близько мільйона можуть зникнути протягом найближчих десятиліть.

У документі вказується, що промислове сільське господарство і рибальство є основними причинами зникнення живих організмів. Нинішні темпи їх зникнення в десятки і сотні разів перевищують середній показник за останні 10 мільйонів років, вказують науковці.

«Необхідна взаємопов’язана база життя на Землі стає щораз меншою і все більше зношується», – заявили автори дослідження.

Доповідь склали 145 експертів із 50 країн світу.