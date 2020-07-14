Іран заявляє про страту колишнього посадовця за передачу інформації ЦРУ

Іран заявляє про страту колишнього співробітника Міністерства оборони, якого визнали винним у продажі інформації американському Центральному розвідувальному управлінню.

Речник судової системи Голамгоссеїн Есмаїлі повідомив 14 липня, що Реза Азґарі співпрацював з ЦРУ під час свого останнього року служби в Міноборони та продавав інформацію про іранську ракетну програму. Він працював в аерокосмічному департаменті та пішов у відставку чотири роки тому.

За словами Есмаїлі, Азґарі стратили минулого тижня. Він додав, що страти очікує й Махмуд Мусаві-Маджд – іранець, якого звинувачують у шпигунстві на користь США та Ізраїлю.

Слідство вважає, що він передав інформацію про місця перебування командира Корпусу вартових Ісламської Революції генерала Кассема Солеймані, який загинув в Іраку в січні внаслідок американського авіаудару.