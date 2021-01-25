Індонезія затримала іранський та панамський танкери за підозрою в нелегальному перевезенні нафти.

Індонезійське агентство морської безпеки повідомило, що танкери Horse та Freya були затримані напередодні поблизу острову Калімантан. Їх ескортували до острову Батам для подальшого розслідування.

Речник агентства запевняє, що екіпажі вимкнули ідентифікаційні системи суден та не відповідали на звернення по радіозв’язку.

За його словами, кораблі були «спіймані на гарячому», коли нафту з іранського танкеру MT Horse передавали панамському судну MT Freya. Індонезійська влада затримала 61 члена екіпажу з обох кораблів.

Обидва танкери здатні перевезти по 2 мільйони барелів нафти. MT Horse є власністю Національної компанії танкерів Ірану. MT Freya перебуває під управлінням компанії Shanghai Future Ship Management Co.

Компанії та Іран наразі не коментували затримання танкерів.

Раніше Іран неодноразово звинувачували в спробах приховати продаж своєї нафти, щоб уникнути американських санкцій.