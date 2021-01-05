США вимагають від Ірану звільнити захоплений танкер Південної Кореї

Сполучені Штати та Південна Корея закликали Іран звільнити нафтовий танкер під південнокорейським прапором, який іранські військові захопили в Ормузькій протоці.

Заступник міністра закордонних справ Південної Кореї планує відвідати Тегеран найближчими днями, повідомляють іранські чиновники. Іран хоче, аби Південна Корея повернула активи на мільярди доларів, які утримує через санкції США.

Державний департамент США звинуватив Тегеран у загрозі свободі судноплавства в Перській затоці в спробі уникнути економічних санкцій.

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Агентство Reuters цитує анонімного представника Держдепартаменту, яки стверджує, що Іран «продовжує загрожувати навігаційним правам і свободам у Перській затоці в очевидній сробі змусити послабити санкційний тиск».

«Ми приєднуємося до заклику Республіки Корея до Ірану негайно звільнити танкер», – додав співрозмовник агентства.

Танкер Hankuk Chemi та його екіпаж із 20 чоловік були зупинені 4 січня через нібито «нафтове забруднення» в Перській затоці та в протоці.

Напівофіційне інформаційне агентство Fars заявило, що військово-морські сили Іранського корпусу охорони ісламської революції (IRGC) захопили корабель.

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В Корпусі вартових ісламської революції Ірану повідомили на своєму сайті Sepah News, що судно, яке перевозило 7200 тонн нафтохімічних продуктів, «було захоплено нашими силами (в морі – ред.) сьогодні вранці».

«Цей танкер прямував із порту Аль-Джубейль у Саудівській Аравії і був затриманий через неодноразове порушення морського екологічного законодавства. Його справа буде передана судовим органам країни», – йдеться в заяві Корпусу.

Супутникові дані MarineTraffic.com показали, що Hankuk Chemi стоїть біля порту Бандар Аббас. Він прямував із Саудівської Аравії до Фуджейри в Об’єднаних Арабських Еміратах.