Іран визнав захоплення нафтового танкера під південнокорейським прапором

Іранське державне телебачення 4 січня визнало, що Тегеран захопив нафтовий танкер під прапором Південної Кореї в Ормузькій протоці.

У звіті стверджується, що іранська влада зупинила моторний танкер Hankuk Chemi через нібито «забруднення нафтою» в Перській затоці та протоці.

Напівофіційне інформаційне агентство Fars заявило, що військово-морські сили Вартових революції Ірану захопили корабель.

Супутникові дані порталу MarineTraffic.com показали, що Hankuk Chemi перебуває біля порту Бандар-Аббас 4 січня без обґрунтування. Він прямував із Саудівської Аравії до Фуджейри в Об’єднаних Арабських Еміратах. Наразі не вдалося зв’язатися з власниками судна для коментарів.

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Цей інцидент стався на тлі збільшення напруги в регіоні в дні річниці американського удару безпілотниками, в результаті якого в Багдаді загинув генерал-майор Вартових революції Ірану Касем Солеймані.

У січні 2020 року в аеропорту Багдада в результаті авіаудару США був вбитий командувач спецпідрозділу «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу-Магді аль-Мугандіс. Після інциденту парламент Іраку підтримав резолюцію про виведення міжнародних військ з країни.

Через кілька днів після цієї американської атаки Іран відповів ракетним ударом по іракській авіабазі, де дислокувалися американські війська і їхні іракські союзники. Вони були попереджені про загрозу і зуміли уникнути загибелі і тяжких поранень.