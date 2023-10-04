Не лише наміри: у США повідомили, що вже передали Києву дещо із конфіскованого в Ірану озброєння

США передали Збройним силам України понад мільйон патронів, конфіскованих в іранського «Корпусу вартових ісламської революції» при транспортуванні до Ємену.

«2 жовтня 2023 року уряд США передав українським Збройним силам близько 1,1 мільйона патронів калібру 7,62 мм. Уряд отримав право власності на ці боєприпаси 20 липня 2023 року в рамках цивільного запиту Міністерства юстиції щодо конфіскації цього майна іранського «Корпусу вартових ісламської революції», – йдеться в повідомленні Центрального командування Збройних сил США.

Повідомляється, що боєприпаси переправлялися з КВІР хуситам у Ємені, на порушення резолюції Ради безпеки ООН.

«Продовжимо робити все можливе, щоб виявити дестабілізуючу діяльність Ірана і зупинити її», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні телеканал CNN із посиланням на американських чиновників повідомив про намір США передати Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї та набоїв.

За даними джерел телеканалу, адміністрація президента США вже кілька місяців розмірковує над тим, як законно передати Україні зброю, яка зберігається на об’єктах Центрального командування США по всьому Близькому Сходу. За даними CNN, адміністрація президента США вже кілька місяців розмірковує над тим, як законно передати Україні зброю, яка зберігається на об’єктах CENTCOM по всьому Близькому Сходу.

Як очікується, передача іранського «конфіскату» може допомогти пом’якшити нестачу озброєнь, з якою стикаються українські війська, що чекають на додаткові засоби та техніку від США та їх союзників.