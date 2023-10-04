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Допомога Україні й ситуація в Конгресі: Байден заявив про «інший спосіб» і анонсував «велику промову»

Представники Білого дому відмовилися повідомити, коли Джо Байден планує виступити з промовою

Президент США Джо Байден висловив занепокоєння тим, що боротьба республіканців у Конгресі може зашкодити допомозі Україні, і пообіцяв незабаром виступити з «великою промовою», щоб пояснити, чому США повинні продовжувати підтримувати Україну у війні з Росією.

«Мене це хвилює... але я знаю, що є більшість членів Палати представників і Сенату від обох партій, які заявили, що підтримують фінансування України», – цитує президента США агенція Reuters.

Байден 4 жовтня також припустив, що може бути «інший спосіб» надання підтримки Києву, якщо Конгрес її не схвалюватиме. Подробиць він не навів.

«Я збираюся оголосити дуже скоро велику промову з цього питання, чому для Сполучених Штатів і наших союзників надзвичайно важливо, щоб ми дотримувалися своїх зобов’язань» перед Україною, сказав Байден журналістам у Білому домі.

Представники Білого дому відмовилися повідомити, коли Байден планує виступити з промовою.

Нещодавно у США схвалили тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні. Президент США Джо Байден підписав документ. Водночас він заявив, що Сполучені Штати продовжать надавати військову допомогу Україні, і закликав Конгрес якнайшвидше домовитися про виділення коштів на ці цілі.

У МЗС України повідомили, що зараз українська влада працює із американськими партнерами над тим, щоб нове бюджетне рішення США, яке напрацьовуватимуть протягом наступних 45 днів, включало кошти для України.

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