ФІФА планує заборонити дореволюційний прапор Ірану на стадіонах чемпіонату світу

Міжнародна федерація футболу (ФІФА), як повідомляється, планує знову заборонити вболівальникам демонструвати дореволюційний прапор Ірану на чемпіонаті світу 2026 року, що поновлює суперечку, яка затьмарила турнір у Катарі чотири роки тому, і викликало негайну негативну реакцію з боку іранської діаспори та опозиційних діячів.



Про заборону повідомило видання The Athletic 19 травня після того, як ФІФА вказала на свій кодекс поведінки на стадіонах, який забороняє «банери, прапори, одяг та іншу атрибутику політичного, образливого та/або дискримінаційного характеру» на місцях проведення. На відміну від Катару, де правозастосування було непослідовним, очікується, що заборона 2026 року застосовуватиметься як загальна політика.

У повідомленні йдеться, що Іранська федерація футболу подала до ФІФА перелік вимог щодо участі збірної, зокрема «повагу до іранського прапора», а ФІФА охарактеризувала нещодавні переговори з іранськими футбольними чиновниками як «відмінні» та «конструктивні».

На прапорі, про який йдеться, зображено емблему з левом і сонцем, що вже десятиліттями прикрашає іранський трикольоровий прапор. Мотив лева і сонця має коріння в перській геральдиці ще з 12 століття, що передує будь-якій сучасній монархії, і став офіційним національним гербом Ірану після Конституційної революції 1906–1907 років. У 1980 році новостворена Ісламська республіка замінила його новим гербом, перетворивши обидва символи на потужні політичні знаки.

Нова емблема – це стилізований композитний малюнок, який одночасно нагадує тюльпан, меч і слово «Аллах» арабською писемністю, а по краях прапора 22 рази повторюється фраза «Аллаху Акбар», що відсилає до дати революції за іранським календарем.

З того часу символ, який протягом століть і династій уособлював перську національну ідентичність, найпомітніше використовується монархічним рухом, хоча іранці з усього спектру опозиції також піднімають його як ширший символ опору Ісламській республіці.

Іран зіграє з Новою Зеландією, Бельгією та Єгиптом у групі G. Турнір розпочнеться 11 червня.



