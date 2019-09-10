В Ірані дівчина померла від опіків, отриманих під час акції самоспалення

В Ірані померла від опіків, отриманих під час самоспалення, футбольна вболівальниця Сахар Ходайарі. Дівчина протестувала проти дискримінації щодо присутності жінок на стадіонах.
Ходайарі заарештували у березні цього року, коли вона намагалася потрапити на стадіон, де грала її улюблена команда. Після трьох днів арешту її звільнили під заставу. Протягом пів року вона очікувала розгляду справи у суді, який відклали через особисті обставини судді. Від службовців дівчина почула, що їй загрожує від пів року до двох років позбавлення волі.
В знак протесту Ходайар підпалила себе на площі перед будівлею суду. Через тиждень дівчина померла від важких опіків.
В Ірані з 1981 року діє заборона на відвідування жінками стадіонів, де змагаються чоловіки. Заборона була знята на короткий час минулого року, щоб жінки могли бути присутніми на змаганнях за кубок світу.
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