У Празі після спроби самоспалення госпіталізували чоловіка

Сьогодні в самому центрі Праги на Вацлавській площі посеред дня 54-річний чоловік облив себе горючою речовиною і підпалив. Перехожим вдалося швидко його погасити – вони відразу накинули на чоловіка одяг і зупинили полум’я. На допомогу приїхали швидка допомога і поліція, яка почала розслідування випадку.

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Як повідомляють чеські ЗМІ, очевидці бачили, як невідомий чоловік обливав себе якоюсь речовиною, а потім підпалив. Чоловік був доставлений до шпиталю. За повідомленням лікарів, він має опіки 30% тіла, стан постраждалого тяжкий.

На думку однієї зі свідків, чоловік не має постійного місця проживання. Причина самоспалення наразі не з’ясована.

Цей випадок стався поблизу того місця на Вацлавській площі, де 16 січня 1969 року на знак протесту проти окупації Чехословаччини військами так званого мирного Варшавського пакту вчинив акт самоспалення чеський студент Ян Палах ​за кілька днів, 19 січня Ян Палах помер.