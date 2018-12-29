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30 Грудень 2018, Київ 00:25
Новини | Політика

Земан закликав Чехію офіційно висловити протест проти возвеличення «воєнних злочинців» в Україні

Земан вимагає висловити протест, через визнання Україною ветеранів УПА учасниками бойових дій

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Президент Чехії Мілош Земан «публічно закликав, щоб Прага офіційно висловила протест проти возвеличення воєнних злочинців Україною», написав у Twitter речник президента Їржі Овчачек.

Міністерство закордонних справ Чехії, зокрема, його очільник Томаш Петршічек «на вшанування бандерівців в Україні боязливо мовчить. Якщо б це діялось в Росії, будуть видавати тисячі різних заяв. Ганьба!», зазначено далі у Twitter Їржі Овчачка.

Натомість міністр закордонних справ Томаш Петршічек вважає, що Україна має сама впоратись зі своєю історією. «Україна повинна буде сама впоратись з болючими місцями своєї історії. Для цього вона мала б отримати необхідний час. Я про це говоритиму зі своїми колегами під час візиту до України на початку наступного року», – наголосив Петршічек .

Чеський міністр зазначає, що хотів би цю тему обговорити особисто, а не вказувати на щось посередництвом ЗМІ.

«Зі складними сторінками історії кожна країна повинна впоратись сама. Це не справа дипломатії оцінювати чи досліджувати історію, це справа істориків», – вважає чеське МЗС.

Статус ветеранів УПА і вибори
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Статус ветеранів УПА і вибори

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Як відомо Верховна Рада України 6 грудня ухвалила закон, який надає «статус учасника бойових дій особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української повстанської армії, Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби) «Поліська січ», Української народної революційної армії (УНРА) і збройних підрозділів Організації українських націоналістів.

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