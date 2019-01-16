50-ті роковини самоспалення Яна Палаха: на стіні його університету відкрили пам’ятну дошку

У середу 16 січня в Празі на фасаді історичного корпусу Карлового університету відкрили меморіальну дошку Яну Палаху. Цей студент 19 січня 1969 року вчинив самоспалення на центральній площі Праги на знак протесту проти окупації Чехословаччини військами країн Варшавського договору.

Встановлення пам’ятного знаку Яну Палаху ініціювали викладачі та студенти університету. Його розміри і вага символічні – ширина й висота 69 сантиметрів та 69 кілограмів. Вони мають нагадувати про дату смерті Палаха.

Покладання квітів до 50 роковин самоспалення чеського студента Яна Палаха

«Тут на цьому місці стояла труна з останками студента нашого університету, який 50 років тому хотів своїм вчинком пробудити з летаргії чеське суспільство після окупації військами Варшавського пакту 1968 року. Вчинок Яна Палаха став відчайдушним криком за свободу і демократію для нашого суспільства. Є різні думки стосовно вчинка Яна Палаха, але беззаперечним фактом є те, що його вчинок – це жертва людини, для якої були важливі принципи свободи і демократії. Для нас це має залишитися нагадуванням, щоб ми не забували піклуватися про цю свободу й демократію. Вони будуть такими, скільки ми в них вкладаємо. Я би дуже хотів, аби таких жертв, як Ян Палах, і йому подібних більше не було», – сказав ректор Карлового університету Томаш Зіма.

Десятки небайдужих вшанували пам’ять Яна Палаха хвилиною мовчання й запаленням свічок. Після промов до пам’ятної дошки поклали квіти.

Участь у акції, приуроченої до 50 роковин самоспалення чеського студента, взяв посол України в Чехії Євген Перебийніс.

«Ян Палах був і залишається символом чеського, чехословацького народу, оскільки саме з його іменем пов’язане пробудження національної свідомості після окупації Чехословаччини. Його ім’я вийшло за межі Чехословаччини, воно відоме у всьому світі, оскільки воно пов’язане із боротьбою за свободу, демократію. Тому в мене не виникало жодних питань, щоб прийти сьогодні сюди», – сказав Перебийніс.

16 січня 1969 року близько 16:00 Ян Палах прийшов на Вацлавську площу до Національного музею, зняв пальто, облився горючою сумішшю і підпалив себе.

Цього тижня у Празі на честь пам’яті про смерть Яна Палаха відбудуться різні події – заупокійна служба та виставка у католицькій церкві Академічної парафії «У Сальватора» та в протестантських церквах. На Вацлавській площі проходить фотовиставка, присвячена життю Яна Палаха.

Карлів Університет планує провести міжнародну конференцію, присвячену Яну Палаху та іншим жертвам тоталітарних режимів, які виразили свій протест проти окупації Чехословаччини 1968 року шляхом самоспалення. Зокрема говорити будуть і про українця Василя Макуха, який також вчинив акт самоспалення, протестуючи проти окупації Чехословаччини.