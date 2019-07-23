Поліція заявляє, що запобігла спробі самоспалення на дільниці на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині правоохоронці запобігли спробі самоспалення на дільниці в Нікопольському районі, повідомив 23 липня заступник начальника обласної поліції Володимир Богоніс.

За його словами, спробу самоспалення намагався вчинити чоловік, який не зайшов себе у виборчих списках.

«Спрацювали правоохоронці – не дали можливості йому себе підпалити. Він затриманий і буде притягнутий до відповідальності», – зазначив Володимир Богоніс. За його даними є підозра, що чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

Окрім того, як повідомив заступник начальника поліції області, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через дев’ять повідомлень про «мінування» виборчих дільниць. Жодне з них не підтвердилось.

Як уточнили Радіо Свобода в пресслужбі поліції, справа відкрита за статтею 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

Загалом, за інформацією Володимира Богоноса, на Дніпропетровщині поліція відкрила 26 кримінальних проваджень, пов’язаних із виборами.

Зокрема, це провадження через використання праці неповнолітніх у здійсненні так званих «соціологічних опитувань», вилучення зброї у спостерігачів. Також розслідують справи за фактом крадіжки бюлетеня і ймовірного підкупу виборців членом ДВК та через продаж випічки по 5 копійок.

Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Центральна виборча комісія України опрацювала понад 95% протоколів. За цими даними, у багатомандатному виборчому окрузі «Слуга народу» набирає 43,13% голосів, «Опозиційна платформа – За життя» – 13,06%, «Батьківщина» – 8,18%, «Європейська солідарність» – 8,12%, «Голос» – 5,85%.

Усі інші партії набирають менше ніж 5%, необхідних для потрапляння до парламенту.

Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.