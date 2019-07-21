Дніпро – Непрямий підкуп виборців, рекордна кількість претендентів на «мажоритарний» мандат, кандидати з однаковими прізвищами. 26-й виборчий округ Дніпра, який охоплює один район повністю, частину іншого та селище Авіаторське, ще до дня голосування спостерігачі Громадянської мережі «Опора» називали одним із «проблемних». День виборів показав: експерти не помилились. Тут у хід пішла передвиборча «гречка», чи то пак випічка.

Із самого ранку на мешканців житлового масиву Тополя, які йшли на виборчу дільницю, розташовану в будівлі 80-ї школи, чекав «сюрприз». Неподалік від дільниці невідомі розгорнули імпровізовані ятки. Там можна було безкоштовно попити водички, а також купити пиріжки та печиво за символічні 5 копійок.

«Не ціни, а казка»: виборцям підсолоджували життя пиріжками й печивом по 5 копійок

Намети білого кольору не мали жодних розпізнавальних знаків. Однак випічку продавали люди з бейджами «Соціальна реконструкція». Написи дивним чином співпадали з назвою передвиборчої програми одного з кандидатів, який балотувався на цьому окрузі. У день виборів низка місцевих ЗМІ писала про цього кандидата саме як про ініціатора програми «Соціальна реконструкція».

Кандидат спершу пообіцяв Радіо Свобода коментар, але потім зв'язок із ним зник.

Поліція, яку викликали на місце події, порушень виборчого законодавства не знайшла. Кримінальне провадження відкрили за статтею 160 Кримінального кодексу України – торгівля з рук у невстановлених місцях. А втім, люди в ятках стверджували, що дозвільні документи на торгівлю в них є. Радіо Свобода готує інформаційний запит до дніпровської мерії, аби з’ясувати це питання.

Фактично продають по 5 копійок пиріжки, але агітації при цьому не проводять

Як повідомив заступник начальника обласної поліції Володимир Богоніс, правоохоронці зафіксували три такі намети на житловому масиві Тополя.

«Була інформація, що на «Тополі» ведеться підкуп виборців пиріжками та печивом. Справді, виявили три намети. Фактично продають по 5 копійок пиріжки, але агітації при цьому не проводять», – сказав він.

За словами місцевих жителів, наметів із безкоштовною водою і «соціальними» пиріжками на території округу було набагато більше. Їх бачили як біля міських шкіл, де розташовані дільниці, так і в селищі Авіаторському.

Відкритий підкуп виборців – роздача печива й солодощів за символічною ціною в інтересах одного синьо-білого кандидата в окулярах

«Дніпро, ж/м Тополя-2, вулиця Тополина, поруч ЗСШ#53. Відкритий підкуп виборців – роздача печива й солодощів за символічною ціною в інтересах одного синьо-білого кандидата в окулярах. За списками, перед виборчими дільницями. Такий же намет поруч сусідньої 78-ї школи. І жодної реакції спостерігачів та поліції», – написав на свій сторінці у фейсбуці народний депутат України Андрій Денисенко, житель округу.

Намет із пиріжками зафіксував і один з кандидатів на окрузі, ветеран війни на Донбасі Андрій Сарвіра.

«Не ціни, а казка», – написав він у фейсбуці, виклавши відео приїзду поліції.

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«Типовий механізм мобілізації виборців» – «Опора»

У Громадянській мережі «Опора» кажуть: видачу смаколиків можна було б розцінювати як непрямий підкуп виборців, однак треба з’ясувати й довести причетність когось із кандидатів чи їхніх штабів. У коментарі Радіо Свобода координатор «Опори» в області Вадим Головченко сказав, що розглядає це як «типовий механізм мобілізації виборців».

Ми можемо здогадуватись або підозрювати, хто стояв за цими пиріжками, але треба довести. Це більше про етику виборчого процесу, ніж про оцінку юридичного факту

«З політтехнологічної точку зору, це відноситься до механізмів мобілізації виборців, їхньої активності. З юридичної точки зору – агітації не було, обіцянок не було і це важко кваліфікувати як порушення. Такі випадки в Дніпрі стали розповсюдженими, на місцевих виборах, пам’ятаємо, були всілякі концерти. А сьогодні на 40-му окрузі пропонували зробити селфі на дільниці, аби виграти смартфон. Ми можемо здогадуватись або підозрювати, хто стояв за цими пиріжками, але треба довести. Або щоб кандидат сам зізнався. Це більше про етику виборчого процесу, ніж про оцінку юридичного факту», – зазначив Вадим Головченко.

​Рекордний округ: 37 кандидатів на місце і «клони»

26-й виборчий округ спостерігачі називали проблемним за кілька тижнів до дня голосування. На депутатський мандат тут претендувало рекордні для області 37 кандидатів, зокрема, двоє кандидатів-самовисуванців із однаковими прізвищами – Оксана Ліберман та Шмуель Ліберман.

Щоправда, до фінішу перегонів дійшли не всі: згідно з даними ЦВК, п’ятеро знялися з виборів за власним бажанням до 21 липня, серед них – одна з керівників регіональної організації партії «Опозиційний блок» Наталія Гончаренко, яка була висуванкою від своєї партії.

Упродовж виборчої кампанії кандидати скаржились один на одного та на застосування «брудних» технологій. Так, висуванець партії «Слуга народу» Кирило Нестеренко кілька разів заявляв, що його опоненти «протизаконно використовують символіку партії Володимира Зеленського, заплутуючи виборців, та поширюють агітаційну продукцію без вихідних даних.

Він зазначав, що є справжнім представником партії «Слуга народу», решта ж – ті, що вказали в своїх біографіях місцем роботи всілякі ТОВ чи ГО «Слуга народу» – «фейкові».

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У проблемного округу – проблемний сусід

А втім, день голосування показав: у Дніпрі не один виборчий округ є проблемним.

Так, на 27-у виборчому окрузі, який сусідить із «пиріжковим» 26-м, спостерігачі «Опори» зафіксували нерівні умови для ведення агітації різними кандидатами. На дільницях з’являлась не передбачена законом інформація про окремих кандидатів, а передбачені законом плакати з біографіями учасників перегонів були чомусь набрані різними шрифтами, каже представник «Опори» в області Вадим Головченко.

«Мова йде про нерівне ставлення до кандидатів, про нерівні умови, порушена умова рівності», – зауважив він.

В ОВК №27 пояснили, що інформація про кандидатів, яка бралась з сайту ЦВК напередодні, була неповною, тому окружком вирішив додати дані на окремих аркушах.

Нас шокувало рішення ОВК №27, яка фактично вільно трактувала норми закону щодо рівності можливостей кандидатів. Вони додали в інформаційні плакати додаткову інформацію

Голова правління Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України Станіслав Жолудєв каже, що здивований таким «вільним трактуванням» закону.

«Нас шокувало рішення ОВК №27, яка фактично вільно трактувала норми закону щодо рівності можливостей кандидатів. Вони додали в інформаційні плакати додаткову інформацію. В результаті деякі кандидати отримали додаткову інформацію, наліплену на окремих аркушах десь там знизу стендів», – сказав на брифінгу Станіслав Жолудєв.

Спостерігачі КВУ і «Опори» констатують, що загалом позачергові парламентські вибори на Дніпропетровщині були більш брудними, ніж попередні, президентські. Зокрема, масовим явищем стало поширення агітаційної продукції без вихідних даних і політична реклама в «день тиші».

Поліція України також називає Дніпропетровську область в числі лідерів за кількістю порушень у день виборів.

За даними обласного правоохоронного відомства, станом на 20:00 в області вже було відкрито чотири кримінальні провадження.