Українські виборці у Лондоні. На виборах парламенту активність була меншою

Лондон – На виборчій дільниці при посольстві України у Лондоні упродовж дня у неділю відбувалося голосування на дострокових парламентських виборах до Верховної Ради. Громадяни України, які мешкають або перебувають у Великій Британії, віддавали свої голоси за кандидатів, внесених до виборчих списків. Попри сезон літніх відпусток спостерігалась доволі помітна активність українських виборців, які прибували до посольства не лише з Лондона, а й з цілого південного сходу Англії.

Загалом у Великій Британії у день виборів працювали дві виборчі дільниці – одна у затишній дільниці центрального Лондона – Голланд парк, де й розташоване посольство України, яка має офіційний номер 900013, а інша за реєстраційним номером 900014 на півночі у столиці Шотландії Единбурзі, в генеральному консульстві України. Себто на британських островах ті українці, які мешкають або перебувають у південній половині, відносяться до лондонського виборчого округу, а ті, кому ближче за місцем проживання або тимчасового перебування віддати свої голоси у консульській установі в Единбурзі, відповідно мають здійснити подорож до мальовничої столиці Шотландії.

Двері лондонської виборчої дільниці було відкрито о 8-й годині ранку за місцевим часом. І вже з самого ранку у неділю було видно, як українські виборці підтягувались до будівлі на Голланд парк, використовуючи всі засоби пересування. Було також помітно, що дехто приїхав здаля автами з усією родиною. Я говорив з людьми, які прибули з різних районів британської столиці, яка сама по собі є величeзним урбаністичним конгломератом, що складається з безлічі районів, міст і містечок. Приїхали до українського посольства також і ті, хто використав цю нагоду, аби проголосувати на виборчій дільниці у посольстві, і разом з тим відвідати столицю Британії з усіма її принадами у цей доволі теплий літній день. Зокрема на дільниці голосували українці з приморського Брайтона, міста Пітерборо, що у східній Англії, а також із кількох графств півдня Англії. При цьому поміж виборців спостерігались також змішані англо-українські родини з дітьми.

Посольство України у Лондоні використало соціальні мережі, аби нагадати громадянам України, які перебувають на терені Сполученого Королівства, аби ті віддали свої голоси на позачергових парламентських виборах на дільниці 900013.

За словами голови виборчої комісії дільниці при посольстві України у Сполученому Королівстві Оксани Рівний, активність українських виборців на лондонській дільниці була помітно меншою, порівняно до двох турів президентських виборів у березні і квітні поточного року. Голова виборчої комісії у Лондоні вважає головною причиною порівняно низької виборчої активності громадян України у Великій Британії сезон літніх відпусток, на який припали позачергові вибори до українського парламенту.

«Порівняно до президентських виборів цього разу на Лондонській виборчій дільниці спостерігається значно менша активність українських виборців. Жодних стометрових черг цього разу не було. Головна причина – літні відпустки», – зазначила Оксана Рівний.

Читайте також: Вибори парламенту 2019. Заяви партій, які, за даними екзит-полів, проходять до Верховної Ради

Варто також додати, що з цілого списку українських виборців, зареєстрованих в українському посольстві у Лондоні, який становить 2915 осіб, на кінець виборчого дня проголосували десь близько 700 осіб, що становить менш ніж чверть від загальної кількості тих, хто значився у виборчих списках посольства.

За перебігом виборів в українському посольстві у Лондоні стежив єдиний спостерігач від Світового конгресу українців – Богдан Терлецький, який є членом Ради Союзу українців у Великій Британії.