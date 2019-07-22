На Дніпропетровщині поліція відкрила кримінальне провадження через підкуп виборців членом ДВК

На Дніпропетровщині поліція відкрила кримінальне провадження через ймовірний підкуп виборців членом ДВК на 38-ому виборчому окрузі в Новомосковську. Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі обласної поліції.

За інформацією речниці поліції Ганни Старчевської, провадження відкрили за статтею 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборця).

За її даними, в мережі Інтернет з’явилось відео жінки, яка нібито отримала 500-гривневі купюри для роздавання виборцям, і поліція має його перевірити.

Раніше один із кандидатів в народні депутати и по виборчому округу №38 Владислав Бородін, який балотувався від партії «Слуга народу», повідомив про затримання члена ДВК, яка нібито отримала пачку 500-гривневих купюр для купівлі голосів виборців за кандидата-самовисуванця.

У штабі кандидата наразі від коментарів відмовились.

У пресслужбі обласної поліції Радіо Свобода також повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею 160 (підкуп виборця) за фактом продажу пиріжків та печива за заниженими цінами в Дніпрі на окрузі №26.

21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.

На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.