Іран: скасування санкцій США є умовою відновлення ядерної угоди

Іран заявив, що вважає зняття санкцій США «червоною лінією» у переговорах зі світовими державами щодо повернення до ядерної угоди.

«Питання зняття санкцій і Іран, який від цього отримує вигоду, є червоною лінією в переговорах», – заявив речник МЗС Саїд Хатібзаде в Тегерані 7 лютого.

Хатібзаде додав, що переговори у Відні відновляться 8 лютого, хоча офіційного оголошення про дату ще не було. Вашингтон 4 лютого відновив частково скасував санкції, запроваджені Трампом, але Тегеран заявив, що цього кроку було недостатньо. Хатібзаде сказав, що провідний переговірник Ірану Алі Багері Кані повернеться до Відня 8 лютого.

У 2015 році Тегеран досяг угоди зі світовими державами, згідно з якою Тегеран зобовʼязався скоротити свою ядерну діяльність в обмін на скорочення міжнародних санкцій. Але колишній президент США Дональд Трамп вийшов з угоди в 2018 році і знову запровадив руйнівні для економіки Ірану санкції, що спонукало Тегеран поступово скорочувати свої зобов’язання за угодою.

З квітня 2021 року обидві сторони провели у Відні вісім раундів непрямих переговорів, спрямованих на відновлення дії угоди, офіційно відомої як Спільний всеосяжний план дій.