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В Ірані стратили чотирьох етнічних курдів, звинувачених у шпигунстві на користь Ізраїлю

Іранські силовики готують страту (архівне фото)
Іранські силовики готують страту (архівне фото)

Іран 29 січня стратив чотирьох етнічних курдів, засуджених за шпигунство на користь Ізраїлю, який Тегеран називає своїм головним ворогом, повідомили в судовій владі країни.

Четверо чоловіків: Мохаммад Фарамарзі, Мохсен Мазлум, Вафа Азарбар, Педжман Фатехі, були звинувачені в пособництві Ізраїлю у плануванні удару по іранському центру оборони в провінції Ісфахан, йдеться в повідомленні.

Їх заарештували в липні 2022 року і засудили до страти у вересні.

Правозахисні організації неодноразово закликали Іран припинити страти, називаючи їх політично мотивованими.

Зокрема, Amnesty International заявляла, що режим у Тегерані страчує більше людей, ніж будь-яка інша країна світу, окрім Китаю, і засудила ситуацію, яка перетворила в’язниці країни на «поля смерті».

Центр із прав людини в Ірані, що базується в США, заявляв, що число політично вмотивованих страт в Ірані «драматично» зростає, оскільки влада використовує смертну кару як «тактику залякування і відплати».

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