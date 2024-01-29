В Ірані стратили чотирьох етнічних курдів, звинувачених у шпигунстві на користь Ізраїлю

Іран 29 січня стратив чотирьох етнічних курдів, засуджених за шпигунство на користь Ізраїлю, який Тегеран називає своїм головним ворогом, повідомили в судовій владі країни.

Четверо чоловіків: Мохаммад Фарамарзі, Мохсен Мазлум, Вафа Азарбар, Педжман Фатехі, були звинувачені в пособництві Ізраїлю у плануванні удару по іранському центру оборони в провінції Ісфахан, йдеться в повідомленні.

Їх заарештували в липні 2022 року і засудили до страти у вересні.

Правозахисні організації неодноразово закликали Іран припинити страти, називаючи їх політично мотивованими.

Зокрема, Amnesty International заявляла, що режим у Тегерані страчує більше людей, ніж будь-яка інша країна світу, окрім Китаю, і засудила ситуацію, яка перетворила в’язниці країни на «поля смерті».

Центр із прав людини в Ірані, що базується в США, заявляв, що число політично вмотивованих страт в Ірані «драматично» зростає, оскільки влада використовує смертну кару як «тактику залякування і відплати».