В Ірані стратили чотирьох людей, звинувачених у шпигунстві на користь Ізраїлю

Влада Ірану стратила чотирьох людей, яких звинуватила в шпигунстві на користь Ізраїлю, серед них троє чоловіків та одна жінка, повідомляє Iran International.

Арана Омарі, Рахмана Пархазу, Вафу Ханафе та Насім Намазі повісили вранці 29 грудня у вʼязниці міста Урмія на півночі Ірану. За день до страти їх перевели до одиночних камер.

Іранські спецслужби заарештували їх у листопаді 2021 року, повідомляє правозахисна організація HRANA. Смертний вирок ухвалив Революційний суд Урмії. У справі також був пʼятий фігурант Мансур Расулі. Виконання його смертного вироку було припинене, а його самого повернули до слідчої вʼязниці.

На думку правозахисників, кара засуджених – помста Ірану за вбивство бригадного генерала Разі Мусаві, який загинув унаслідок удару по Дамаску 25 грудня. Він відіграв важливу роль у підтримці режиму Башара Асада та консолідації організації «Хезболла» у Лівані. Влада Ірану вважає, що до його вбивства причетний Ізраїль, проте Тель-Авів не підтверджує цю інформацію.

20 грудня в іранській вʼязниці «Гезель Хесар» стратили Саміру Сабзіан, яку 10 років тому засудили до смерті за вбивство чоловіка-абʼюзера. Вона була відома як «наречена-дитина»: дівчину видали заміж у 15 років за чоловіка, який був набагато старший за неї. Родичі Сабзіан розповідали, що він постійно бив і принижував її. У результаті 2013 року, у віці 19 років, Сабзіан, не витримавши знущань, убила чоловіка. Дівчину заарештували і засудили до страти.