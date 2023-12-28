Франція, Німеччина, Британія та США засудили ядерні роботи в Ірані

Франція, Німеччина, Велика Британія та США засудили Тегеран за нарощування виробництва збагаченого урану. Дані про прискорення в Ірані темпів робіт зі збагачення урану містяться в опублікованому днями звіті МАГАТЕ.

Західні держави закликають Іран негайно зупинити роботи зі збагачення урану та сповільнити розвиток іранської ядерної програми. Представник «четвірки» світових держав виступив від їхнього імені 28 грудня.

«Ми наполягаємо на пошуку дипломатичного рішення та підтверджуємо нашу рішучість не допустити розробку Іраном ядерної зброї», йдеться у заяві.

Звіт Міжнародного агентства з атомної енергії оцінює нинішнє нарощування в Ірані виробництва збагаченого урану як відмову від колишніх зобовʼязань Тегерана. У середині 2023 року учасники міжнародних переговорів щодо ядерної програми Ірану досягли згоди з іранською стороною, що влада в Тегерані збереже обсяг робіт на рівні літа 2023 року.