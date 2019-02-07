У США оприлюднили фото, що свідчать про нову спробу Ірану запустити супутник

Дві компанії-оператори супутників оприлюднили фото, які свідчать про спробу Ірану запустити ще один супутник після попередньої невдалої спроби в січні.

На оприлюдненому 7 лютого фото, датованому 5 лютого, видно ракету в Космічному центрі Імама Хомейні. На фото з наступного дня на цьому ж місці ракети вже немає і видно обпалений стартовий майданчик.

Фото оприлюднили американські компанії DigitalGlobe і Planet.

На даний час невідомо, чи був запуск успішним.

У січні іранська влада повідомляла, що запустила супутник, але ракета не змогла досягнути орбіти. Перед цим президент країни Хасан Роугані заявляв, що Іран планує вивести на орбіту два супутники, попри попередження США, що такі дії будуть порушенням рішень ООН.

На початку січня Сполучені Штати закликали Іран не продовжувати «провокативні» плани запуску трьох космічних апаратів, стверджуючи, що вони «практично ідентичні» ядерним балістичним ракетам і порушують резолюцію ООН.