Іран стверджує, що був «готовий завдати удару» по Україні, але передумав

Іран був готовий завдати удару по Україні після того, як Київ минулого місяця атакував іранське вантажне судно в Каспійському морі, але скасував атаку, заявив радник верховного лідера Ірану.



«Ми були готові завдати удару по трьох місцях в Україні, але після того, як вони заявили, що атака була помилкою, ми призупинили нашу відповідь, щоб розглянути їхнє твердження», – заявив Мохсен Резаї державному телебаченню 3 серпня.



«У будь-якому разі, їм доведеться заплатити за свою атаку», – додав Резаї.



Реакції Києва на цю заяву наразі не було.

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Тегеран заявив, що судно перевозило цивільні вантажі, а в результаті українського удару загинув іранський моряк. Але Україна заявила, що судно перевозило компоненти для безпілотників та ракет з Ірану до Росії.

Невдовзі після інциденту в Каспійському морі 25 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зателефонував своєму іранському колезі Аббасу Аракчі, щоб сказати, що Київ прагне уникнути непотрібної ескалації.



«Наша мета – протидіяти російській агресії, яка є першопричиною всіх інцидентів, і саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви», – наголосив Сибіга.



Іран та Росія встановили тісні військові відносини останніми роками. Тегеран надав Москві бойові безпілотники свого виробництва, які Росія використовувала у війні проти України. Київ заявив, що це зробило Тегеран співучасником війни Росії.



Іран неодноразово погрожував помстою Україні за удар по судну в Каспійському морі. Київ відкинув ці погрози.



