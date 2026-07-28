«Наша мета – уникнути непотрібної ескалації». Сибіга зателефонував очільнику МЗС Ірану

В.о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга зателефонував очільнику МЗС Ірану Аббасу Аракчі «для відвертої розмови», у ході якої наголосив на необхідності утриматися від будь-яких кроків, що можуть призвести до ескалації, а також припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України.

«Дипломатія – це пряма розмова, навіть коли вона складна. Я наголосив, що наша мета – уникнути непотрібної ескалації. Я повторив, що всі дії України спрямовані виключно на захист нашої країни від російської агресії та ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей. Це також стосується заяв Ірану про загибель їхнього громадянина та пошкодження цивільного судна, яке стало мішенню під час нещодавнього інциденту», – написав міністр в соцмережі Х.

Сибіга додав, що мета України – «протистояти російській агресії, яка є першопричиною всіх інцидентів, і саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви».

Аббас Аракчі наразі ці переговори не коментував.

Ця розмова відбулася на тлі повідомлень у соцмережах про те, що Іран начебто готується незабаром атакувати Україну. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, що наразі немає офіційних даних про намір Ірану бити ракетами по Україні.

25 липня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в соцмережі X звинуватив президента України Володимира Зеленського в ударі по іранському торговельному судну, внаслідок якого загинув моряк, заявивши, що це «не може залишитися без відповіді».

Після цього Зеленський заявив, що Іран фактично вже атакував Україну, надаючи допомогу Росії у війні.