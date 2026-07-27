«Вони вже це зробили»: Зеленський відповів на погрози голови МЗС Ірану

Президент Володимир Зеленський заявив, що Іран фактично вже атакував Україну, надаючи допомогу Росії у війні. Зеленський сказав про це в інтерв’ю Sky News, відповідаючи на запитання щодо можливого нападу Ірану на Україну і погроз з боку очільника іранського Міністерства закордонних справ Аббаса Аракчі.

«А що ви думаєте, якщо Іран з першого року війни надав Росії нову базу, нові технології? Це були безпілотники Shahed, вони дали тисячі цих безпілотників у перший рік війни, потім видали ліцензії – що вони зробили? Вони напали на нас? Я думаю, що так. Тому вони вже це зробили», – сказав Зеленський.

За словами президента, Україна має діяти обережно й не допускати відкриття нового фронту. «Але ми маємо бути відвертими: іранці й північнокорейці вже нас атакували. Сподіваюся, що вони не посилять ці атаки, але ми маємо бути готовими до всього і знати, що ми не можемо довіряти цим людям. Тому що на самому початку, без ніяких повідомлень, без будь-якої ескалації з нашого боку, іранці надали зброю, північнокорейці надали зброю, дрони, ракети, артилерійські снаряди 155-го калібру і людей, 10 тисяч військових», – додав він.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі напередодні в соцмережі X звинуватив президента України Володимира Зеленського в ударі по іранському торговельному судну, внаслідок якого загинув моряк, заявивши, що це «не може залишитися без відповіді».