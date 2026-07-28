У соцмережах пишуть, що Іран готується атакувати Україну. У ЦПД кажуть, що підтверджень цього немає

У соцмережах ширяться повідомлення про те, що Іран начебто готується незабаром атакувати Україну. У Центрі протидії дезінформації кажуть, що підтверджень цього нема.

Телеграм-канали стверджують, що нібито у найближчі два дні Іран запустить три балістичні ракети по Україні.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, що наразі немає офіційних даних про намір Ірану бити ракетами по Україні.

Водночас він окремо додав, що офіційних даних про підготовку такого удару наразі немає, але зброя в Ірану для таких дій потенційно є.

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25 липня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі напередодні в соцмережі X звинуватив президента України Володимира Зеленського в ударі по іранському торговельному судну, внаслідок якого загинув моряк, заявивши, що це «не може залишитися без відповіді».

Після цього Зеленський заявив, що Іран фактично вже атакував Україну, надаючи допомогу Росії у війні.



