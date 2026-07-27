«Іран не має права вдавати жертву» – Сибіга про звинувачення Тегерану в ударі по судну

Іран є прямим співучасником російської агресії проти України через надання Москві зброї, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Таким чином він прокоментував звинувачення з боку Тегерана в атаці на іранське судно, назвавши погрози з боку уряду цієї країни «невиправданими та безпідставними».

«Іран не має права вдавати жертву, не кажучи вже про виправдовування своїх погроз абсурдними посиланнями на Статут ООН», – зазначив він.





Сибіга висловив думку, що Іран намагається відвернути увагу світової спільноти від атак Росії на цивільне судноплавство в Чорному морі, які загрожують світовій продовольчій безпеці:

«Але ці спроби не матимуть успіху. Російські атаки на свободу мореплавства будуть у центрі уваги сьогоднішнього термінового засідання Ради Безпеки ООН, і ми очікуємо рішучої реакції міжнародної спільноти».

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі напередодні в соцмережі X звинуватив президента України Володимира Зеленського в ударі по іранському торговельному судну, внаслідок якого загинув моряк, заявивши, що це «не може залишитися без відповіді».

Зеленський у відповідь нагадав, що Іран передав Росії безпілотники Shahed ще в 2022 році, і констатував, що «іранці й північнокорейці вже нас атакували».



