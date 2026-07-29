Іран розглядав можливість удару по морському порту України – ЗМІ

Іран розглядав можливість удару по морському порту в Україні у відповідь на український удар по іранському судну, але дипломатичні зусилля наразі заспокоїли ситуацію, повідомляє The New York Times із посиланням на неназваних іранських і західних офіційних осіб.

За повідомленням, деякі чиновники, поінформовані про розвідувальні дані, заявили, що очікували, що Іран запустить балістичну ракету з малою боєголовкою по Україні, здійснивши «символічний крок», але завдавши відносно невеликої шкоди. Інші офіційні особи заявили, що ціллю, ймовірно, був один із чорноморських портів України.

Видання вказує, що будь-яка ракета, випущена з Ірану по Україні, призвела б до драматичної ескалації і могла б спровокувати ширшу війну, враховуючи напруженість між двома країнами через союз Ірану з Росією.

Іранські чиновники заявили, що сподівалися, що конфлікт закінчиться їхнім ударом у відповідь, але західні чиновники попередили, що важко передбачити, як відреагує Україна.

25 липня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в соцмережі X звинуватив президента України Володимира Зеленського в ударі по іранському торговельному судну, внаслідок якого загинув моряк, заявивши, що це «не може залишитися без відповіді».

Після цього Зеленський заявив, що Іран фактично вже атакував Україну, надаючи допомогу Росії у війні.

28 липня в.о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга зателефонував очільнику МЗС Ірану Аббасу Аракчі «для відвертої розмови», у ході якої наголосив на необхідності утриматися від будь-яких кроків, що можуть призвести до ескалації, а також припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України.

«Дипломатія – це пряма розмова, навіть коли вона складна. Я наголосив, що наша мета – уникнути непотрібної ескалації. Я повторив, що всі дії України спрямовані виключно на захист нашої країни від російської агресії й ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей. Це також стосується заяв Ірану про загибель їхнього громадянина і пошкодження цивільного судна, яке стало мішенню під час нещодавнього інциденту», – написав чиновник у соцмережі Х.

Сибіга додав, що мета України – «протистояти російській агресії, яка є першопричиною всіх інцидентів, і саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви».

Аракчі після розмови зазначив, що Сибіга назвав напад на вантажне судно ненавмисним. «Іран також не прагне ескалації, але чітко дав зрозуміти, що будь-який напад на наших громадян чи інтереси є неприйнятним», – написав Аракчі в соцмережах, додавши, що «має бути відшкодування за збитки».

Ця розмова відбулася на тлі повідомлень у соцмережах про те, що Іран начебто готується незабаром атакувати Україну. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, що наразі немає офіційних даних про намір Ірану бити ракетами по Україні.