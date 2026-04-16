Іранська поліція повідомляє про затримання понад 3 500 злодіїв з початку війни

Голова управління кримінального розшуку іранської поліції заявив, що з початку війни силовики затримали понад 3 500 злодіїв, додавши, що 71 з них було «знешкоджено прямим вогнем».

Мохаммад Канбарі 16 квітня повідомив державному телебаченню, що затримання відбулися попри те, що кількість крадіжок під час нещодавньої війни зменшилася приблизно на 25%.

Він не надав жодних додаткових подробиць щодо тих, кого було застрелено, але згадав наказ начальника поліції Ахмадрези Радана, який минулого року заявив, що «через воєнні умови також було видано наказ відкривати вогонь у боротьбі зі злодіями».

Канбарі додав, що нещодавно у заарештованих підозрюваних було вилучено понад 5 000 транспортних засобів.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.