Іранського дипломата, підозрюваного в плануванні вибуху, видали Бельгії

Іранського дипломата, підозрюваного в тому, що він брав участь у плануванні вибуху на зустрічі іранських опозиційних груп у Франції, екстрадували з Німеччини до Бельгії, повідомляють силові відомства.

Асаді постане перед судом у Бельгії 10 жовтня, повідомляє агенція AFP із посиланням на прокуратуру країни.

Франція минулого тижня оголосила, що заморозила активи Асаді на півроку.

Дипломата підозрюють у тому, що він передав півкілограмовий вибуховий пристрій парі, яка живе в Бельгії і планувала використати його для теракту.

1 жовтня Вищий регіональний суд баварського Бамберга підтвердив екстрадицію затриманого за ордером ЄС Асадолли Асаді, який працював у Відні.

Асаді затримали 1 липня поблизу німецького міста Ашаффенбурґ.

3 липня Австрія заявила, що позбавляє Асаді, радника в посольстві Ірану у Відні, дипломатичного імунітету через його можливу причетність до планування нападу.

Тегеран відкинув звинувачення у причетності до планованого нападу.

Крім Асаді, бельгійська поліція затримала ще двох іранців за підозрою в плануванні нападу, повідомивши, що в їхньому автомобілі знайшли потужну вибухівку.

Напад мали здійснити на зборах Національної ради опору Ірану в передмісті Парижа 30 червня. Захід відвідали 25 тисяч іранців, опозиційно налаштованих до уряду в Тегерані.