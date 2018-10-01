Німецький суд схвалив екстрадицію до Бельгії іранського дипломата

Суд у Німеччині схвалив екстрадицію до Бельгії іранського дипломата, підозрюваного в тому, що він брав участь у плануванні вибуху на зустрічі іранських опозиційних груп у Франції.

Вищий регіональний суд баварського Бамберга 1 жовтня підтвердив екстрадицію затриманого за ордером ЄС Асадолли Асаді, який працював у Відні.

Асаді затримали 1 липня поблизу німецького міста Ашаффенбурґ.

3 липня Австрія заявила, що позбавляє Асаді, радника в посольстві Ірану у Відні, дипломатичного імунітету через його можливу причетність до планування нападу.

4 липня австрійський канцлер Себастьян Курц закликав президента Ірану Хасана Роугані, який відвідував Відень, надати пояснення щодо інциденту. Роугані не коментував цю справу.

Тегеран відкинув звинувачення у причетності до планованого нападу.

4 липня Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило опозиційну організацію «Моджахеди іранського народу», базовану в Парижі, у причетності до планування вибуху.

Крім Асаді, бельгійська поліція затримала ще двох іранців за підозрою в плануванні нападу, повідомивши, що в їхньому автомобілі знайшли потужну вибухівку.