Дві ракети впали біля авіабази в Іраку, де перебувають американські солдати

Дві ракети впали в сільській місцевості біля військової бази в Іраку, де перебуває частина американських солдатів. В іракській армії заявили, що немає даних про жертв і пошкодження.

Згідно з попередніми результатами розслідування, ціллю атаки була авіабаза Балад на північ від Багдада. Ракети впали в селі Аль-Бу-Асі.

Наразі ніхто не брав на себе відповідальність, але американські посадовці регулярно звинувачують в обстрілах підтримуваних Іраном бойовиків.

Парамілітарні групи, пов’язані з Іраном, вимагають, щоб всі іноземні війська залишили територію Іраку. Там наразі перебуває близько 2,5 тисяч американських солдатів.

Коаліція під проводом США має на меті боротьбу з бойовиками екстремістського угруповання «Ісламська держава». В Ірані також перебуває місія під проводом НАТО, яка тренує іракських силовиків.