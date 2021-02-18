Понад 14 тисяч людей засудили до позбавлення або обмеження волі в Україні – Венедіктова

Понад 14 тисяч людей засудили до позбавлення або обмеження волі в Україні за час роботи Офісу генерального прокурора, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова з трибуни парламенту.

«До суду скеровано понад 119 тисяч проваджень, а це щоденно п’ять сотень. Нам вдалося належно скоординувати та суттєво скоординувати діяльність органів правопорядку, спрямовану на забезпечення принципу невідворотності покарання. За участі прокурорів судами розглянуто 113,2 тисячі кримінальних проваджень», – заявила Венедіктова.

25 вересня 2019 року в Україні набув чинності закон про реформування органів прокуратури. Документ передбачав ліквідацію військових прокуратур, але при цьому встановлює право генерального прокурора у разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури.

2 січня 2020 року в Україні почав роботу Офіс генерального прокурора. Він прийшов на зміну Генеральній прокуратурі, ліквідованій в межах реформи.