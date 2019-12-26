З 2 січня Генпрокуратури України як інституції не існуватиме – Рябошапка

З 2 січня 2020 року починає працювати Офіс генерального прокурора України, а Генеральна прокуратура як інституція припиняє існування, повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка.

За його словами, в Офісі генерального прокурора працюватимуть 610 прокурорів.

«Ми починали атестацію з 1339 прокурорів, після всіх процедур, тестів на знання законодавства, оцінки здібностей, виконання письмового завдання і перевірки на доброчесність у ГПУ залишилося 610 прокурорів, яким запропонували перейти до Офісу генерального прокурора і це ті, кому вже запропоновані посади. Ми починаємо свою роботу з 2 січня 2020 року. З 2 січня вже не існуватиме Генеральної прокуратури України як інституції», – сказав Рябошапка 26 грудня в Києві.

За його словами, в Офісі генпрокурора буде менше департаментів, структурних підрозділів.

«Із 2500 працівників ГПУ в новому офісі працюватиме лише 1500, тобто тисяча працівників, прокурорів – це ті посади, які були скорочені в новому офісі. З 20 січня починається добір в Офіс генерального прокурора на вакантні посади. Ми би хотіли донабрати людей, які є професіоналами, є доброчесними, але не мають прокурорського досвіду з тим, щоб отримати свіжу кров в органах прокуратури», – сказав Рябошапка.

Всього, за його словами, є близько 200 вакансій.

25 вересня в Україні набув чинності закон про реформування органів прокуратури.

Законопроєкт передбачає реформування Генеральної прокуратури України в Офіс генерального прокурора, ліквідацію військових прокуратур, але при цьому встановлює право генерального прокурора у разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури.