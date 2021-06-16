«Меморіал» визнав політв’язнем ув’язненого Росією кримчанина Ісмета Ібрагімова

Правозахисний центр «Меморіал», визнав політичним в’язнем Ісмета Ібрагімова, який є фігурантом «справи Хізб ут-Тахрір».

«Ми вважаємо, що його переслідують в зв’язку з ненасильницьким здійсненням права на свободу совісті, віросповідання й зібрань. За наявними даними, він був позбавлений волі за відсутності складу злочину, з метою припинення його релігійної діяльності, а також придушення громадянської активності жителів анексованого Криму. Ми вимагаємо негайно звільнити Ісмета Ібрагімова», – мовиться у повідомленні центру 16 червня.

Ісмета Ібрагімова затримали 7 липня 2020 року у селищі Курці Сімферопольського району. Цього ж дня було затримано ще шістьох кримських татар. Ібрагімову інкримінують організацію діяльності «Хізб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії, однак не в Україні.

Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону 3 лютого продовжив на пів року запобіжний захід фахівцю в області арабської мови Ісмету Ібрагімову, який є фігурантом «справи Хізб ут-Тахрір».

20 березня суд у Росії відмовив у апеляції на продовження арешту Ібрагімова.